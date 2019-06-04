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Меркель призвала Европу бороться с Китаем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские власти при принятии законов должны иметь в виду китайский бизнес, который в скором времени может составить серьезную конкуренцию местным компаниям. Об этом пишет Bloomberg.
«Как вы можете быть уверены, что Китай не придет в Европу в ближайшие пять лет? Я считаю такие заявления необдуманными», — сказала Меркель. По ее мнению, Евросоюз должен изменить правила, чтобы быть «по-настоящему конкурентоспособным».
Германия вместе с Францией последовательно выступает за смягчение европейского антимонопольного законодательства, настаивая на том, чтобы сообща защищаться от конкуренции со стороны Китая и США. Против активно выступают Нидерланды.
В начале года Еврокомиссия заблокировала крупную сделку по слиянию подразделений немецкой Siemens и французской Alstom по производству поездов. По мнению регулятора, это могло привести к созданию слишком крупного игрока на европейском рынке, что в конечном итоге навредило бы пассажирам.
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Комментарии
Европа , В мире , Ангела Меркель , ЕС , Еврокомиссия , Siemens , Bloomberg , Германия , Китай
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