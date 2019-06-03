«Незамедлительно освободить»: ЕС обратился к России

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Незамедлительно освободить: ЕС вынес постановление по задержанным украинским морякам 

Рамблер + ещё 1 16 минут назад
Евросоюз призвал Россию выполнить решение международного трибунала ООН и освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ЕС.
В Евросоюзе напомнили, что Международный трибунал по морскому праву вынес постановление, согласно которому Россия должна незамедлительно освободить 24 задержанных моряка и позволить им вернуться на родину.
Представитель ЕС также призвал освободить задержанные украинские суда и воздержаться от «любых действий, которые могли бы обострить или продлить спор».
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. Находящиеся на украинских судах моряки были арестованы и ожидают суда в российских СИЗО.
В конце мая Международный трибунал ООН по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы.
Кроме того, трибунал постановил, что РФ и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.
Комментарии33
Европа , Видео , В мире , Войска , Политика , Украина , ЕС , ООН , ФСИН
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