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Возможное объединение с Албанией: В Косово выдвинули требование ЕС 

Рамблер + ещё 6 36 минут назад
Косово может объединиться с Албанией, если Евросоюз продолжит изоляцию непризнанной республики. Об этом заявил президент Косово Хашим Тачи, передает ТАСС.
«Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией», — сказал Тачи в эфире телеканала Dukagjinit.
По словам Тачи, если в Европе не хотят признать два албанских государства, «пусть примут только один флаг». Такая идея, по мнению лидера непризнанной республики, восстановит историческую справедливость.
Тачи уточнил, что под изоляцией он подразумевает «затянувшийся процесс визовой либерализации».
Ранее в МИД Сербии заявляли об опасности идеи создания в регионе «Великой Албании», то есть воссоединения территорий, на которых проживают албанцы.
Как указывали в МИД, в этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Македонии, все Косово, часть территорий южной Сербии и половину Черногории.
Комментарии103
Европа , Видео , В мире , МИД , ЕС , ИТАР-ТАСС , Албания
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