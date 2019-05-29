14 лет у власти: Меркель ждет бесславный конец?

Германии снова заговорили, что Ангела Меркель недовольна своей потенциальной преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр. И хотя сама канцлер подобные мысли публично отрицает, причины для подобных настроений у нее есть. ХДС показал один из худших для себя результатов на выборах в Европарламент . СМИ писали, что «преемница» пыталась ускорить уход Меркель с поста, который она занимает с 2005 года, однако канцлер явно намерена исполнять свои обязанности до 2021 года. При этом общий уровень недовольства положением в Германии растет.

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель публично пришлось опровергнуть сообщение агентства Bloomberg о ее недовольстве своей предполагаемой преемницей Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Меркель, на протяжении долгих лет в политике она не занималась «ерундой предметно» и не намерена начинать.

«Хочу сразу ответить: это ерунда», — сказала канцлер журналистам.

Тем не менее, вопрос, подходит ли Крамп-Карренбауэр, возглавляющая Христианско-демократический союз, на пост канцлера Германии, то и дело поднимается в западной прессе, поэтому появление подобной публикации — тем более, после не совсем удачной череды выборов — не удивляет.

C декабря 2018 года популярность преемницы упала, что якобы и вызвало недовольство Меркель, отмечал Bloomberg со ссылкой на собственные источники в окружении канцлера.

Кроме того, пишет агентство, глава ХДС неудачно попыталась ускорить уход Меркель со своего поста, а на днях Крамп-Карренбауэр наблюдала один из худших результатов для своей партии на выборах в Европарламент. Все эти факторы убедили Меркель, что Крамп-Карренбауэр не подходит для должности канцлера.

Выборы в Европарламент, которыми занималась со стороны Христианско-демократического союза как раз Крамп-Карренбауэр, действительно, продемонстрировали не лучшие результаты для ХДС и ее союзника — Христианско-социального союза (ХСС). Несмотря на то что партия пришла к финишу кампании на первой строчке, ее результаты стали худшими за всю послевоенную историю Германии.

Как эпитафия консерваторам прозвучали слова популярного германского блогера «Резо». Он накануне выборов обвинял немецких консерваторов в «разрушении будущего» и призвал избирателей не голосовать за блок ХДС/ХСС.

Видео, пишет Reuters, просмотрели уже более 5 млн человек. На ролике ведущий в экспрессивной манере заявил, что если «партия не сменит курс», то будущее молодежи будет попросту «спущено в унитаз».

Реакция на выступление блогера со стороны Крамп-Карренбауэр была довольно жесткой.

Она даже заявила, что необходимо поставить вопрос о том, должно ли выражение мнений в интернете в предвыборный период стать предметом регулирования, как это практикуется и в обычных СМИ.

Ее заявления вызвали шквал критики — оппоненты обвинили Крамп-Карренбауэр в попытках цензурировать общественное мнение.

Против Крамп-Карренбауэр, или, как ее еще часто называют, АКК, работают и внутрипартийные интриги. Источники, которые приводит в своем материале Bloomberg, отмечали, что Крамп-Карренбауэр хотела «перехватить эстафетную палочку» и таким образом ускорить уход Меркель уже в начале июня — сразу после выборов в Европарламент.

Негативные комментарии могут сильно ударить по образу АКК, которую в прессе иногда называют «мини-Меркель». Политик-ветеран христанско-демократического движения, свою политическую карьеру Крамп-Карренбауэр начала в 29 лет. В 2000—2007 годах занимала пост министра внутренних дел, семьи, по правам женщин и спорта в правительстве земли Саар, позже — министра образования, семьи, по правам женщин и культуры.

В 2009—2011 годах Крамп-Карренбауэр была министром труда. А когда премьер-министр Саара Петер Мюллер заявил о своей отставке с должности главы правительства и с поста председателя земельного отделения партии, то предложил на свое место кандидатуру Крамп-Карренбауэр. В 2018 году она была избрана генсеком ХДС, набрав 98,9% голосов делегатов съезда.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава Центра германских исследований Владислав Белов , Крамп-Карренбауэр «находится под огнем критики, так как несет личную ответственность» за кампанию в Европарламент. Однако жесткая критика совсем не означает, что она попала в немилость, говорит Белов. Немецкая политическая культура подразумевает, что лидеров жестко критикуют за просчеты: «Критикуют — значит любят», — говорит Белов, отмечая, что с момента прихода к руководству ХДС Крамп-Карренбауэр прошло меньше года и выводы делать рано.

Что же касается самой Меркель, то Белов уверен, что канцлер пробудет на посту до конца 2021 года.

«Меркель — это уникальный ледокол, и это женщина, которая, в отличие от многих, выполняет обещания», — говорит эксперт.

Меркель находится у власти с 2005 года, это рекорд для европейского лидера, однако, несмотря на критику и падение рейтингов, она остается самым сильным европейским политиком.

За оставшееся время в политике Меркель должна использовать все свои политические навыки и женскую мудрость, чтобы противостоять различным международным вызовам, которые, как она ранее заявила, исходят из таких центров силы, как Россия, США и Китай.

Между тем, как пишет The New York Times, после выборов в ЕС будущее «большой коалиции», которая, кроме ХДС/ХСС, включает и социал-демократов, выглядит «хрупким». *

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, проблема в крупном провале социал-демократов, которые оказались на третьем месте на выборах в Европарламент, уступив второе «зеленым». На прошедших одновременно с выборами в парламент ЕС голосованием в ландстаг Бремена правящие там социал-демократы проиграли ХДС/ХСС.

Немецкая пресса отмечает, что СДПГ страдает внутренними противоречиями. Масла в огонь добавили слишком радикальные лозунги лидера Союза молодых социалистов в СДПГ Кевина Кюнерта, который открыто выступил за национализацию собственности крупнейших владельцев недвижимости:

«Разумеется, это вызвало волну недовольства и в рядах собственной партии, особенно среди старшего поколения, остающегося в большинстве своем сторонниками рыночной экономики, хотя и, как задумывалось отцами-основателями Федеративной Республики Германия, с социально-ориентированным лицом», — говорит «Газете.Ru» германист Айнура Асакеева.

Правда, у радикальных лозунгов нашлось немало сторонников, которые призвали стать более критичными по отношению к капитализму. Вряд ли подобные идеи по душе Меркель, которая выросла в ГДР — стране «реального социализма». Однако для того, чтобы оставить свое место со спокойной душой, она должна найти того, кто мог бы соответствовать популярному спортивному лозунгу времен ее молодости в Восточной Германии: «Делай с нами, делай, как мы, делай лучше нас».