Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие

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Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия 

Lenta.ru + ещё 15 46 минут назад
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Об этом сообщает Reuters.
Депутат от Социал-демократической партии Андреа Кунцль заявил, что в условиях правительственного кризиса Курц не смог наладить диалог с парламентскими партиями.
До этого Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, разорвал коалицию с Партией свободы и предложил «как можно скорее» провести досрочные выборы в парламент.
Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент.
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Европа , Видео , В мире , Себастьян Курц , Европарламент , Австрия
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