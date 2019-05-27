Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие

Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

Депутат от Социал-демократической партии Андреа Кунцль заявил, что в условиях правительственного кризиса Курц не смог наладить диалог с парламентскими партиями.

До этого Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, разорвал коалицию с Партией свободы и предложил «как можно скорее» провести досрочные выборы в парламент.