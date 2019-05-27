Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу. Об этом сообщает Reuters.
Депутат от Социал-демократической партии Андреа Кунцль заявил, что в условиях правительственного кризиса Курц не смог наладить диалог с парламентскими партиями.
До этого Курц, возглавляющий Австрийскую народную партию, разорвал коалицию с Партией свободы и предложил «как можно скорее» провести досрочные выборы в парламент.
Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая — за неделю до выборов в Европарламент.