Times: борьба за лидерство в ЕС похожа на «Игру престолов» — только без драконов и красавчиков

После парламентских выборов в Евросоюзе начнутся долгие и напряжённые переговоры за руководящие посты в структурах организации, пишет The Sunday Times. По словам издания, эти торги, которые не уступают по уровню интриги сериалу «Игра престолов», рискуют создать вакуум лидерства по обе стороны Ла-Манша.

Во вторник лидеры ЕС соберутся на торжественном ужине, чтобы начать переговоры о назначениях на ключевые посты организации. Ожидается, что эти споры станут настолько ожесточёнными, «что во все стороны полетят искры», пишет The Sunday Times.

По словам издания, на днях этот процесс остроумно прокомментировал один европейский чиновник.

«Это будет «Игра престолов» только без драконов или привлекательных людей», — заявил он.

Как поясняет британская газета, в ближайшие месяцы члены европейского блока должны будут выбрать пять руководителей его основных структур. Эта задача может заметно осложниться с учётом роста поддержки националистических партий на выборах в Европарламент

В теории назначение на наивысшую должность, председателя Еврокомиссии , должно напрямую зависеть от результатов голосования. Согласно так называемой системе Spitzenkandidat, этот пост, который в настоящий момент занимает Жан-Клод Юнкер , получит номинант той политической группы, которая наберёт наибольшее число мест в парламенте.

С большой долей вероятности такой группой станет Европейская народная партия (ЕНП), в которую входят различные правоцентристские движения. Но в этот раз ЕНП выбрала в качестве преемника Юнкера 46-летнего немецкого евродепутата Манфреда Вебера , «который не отличается харизмой и практически неизвестен за пределами родной Баварии», отмечает издание.

Несмотря на его недостатки, Вебера поддерживают восемь глав правительств, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель . Накануне она назвала евродепутата «подходящим человеком, способным наводить мосты», и пообещала, что будет бороться за его назначение председателем Еврокомиссии.

И тем не менее совсем неочевидно, что Вебер «унаследует» кресло Юнкера. Вполне вероятно, после выборов раскол Европы проявится ещё отчётливее, рассуждает The Sunday Times.

Традиционно ЕНП и социалисты имели подавляющее большинство, что давало им достаточное число голосов для продвижения своего кандидата. Но в этот раз у них может не оказаться необходимой поддержки, в том числе из-за усиления популистов, рассчитывающих получить треть мест в Европарламенте. В результате «создателями королей» окажутся либералы и зелёные, которые отказываются поддерживать Вебера, считает издание.

Ещё бóльшая преграда для кандидата от ЕНП — это президент Франции Эммануэль Макрон. На его взгляд, следующий глава ЕС должен иметь опыт работы на высших постах в правительстве или комиссии. У Вебера такого опыта нет.

«Невозможно представить, чтобы новый председатель Еврокомиссии смог вступить в должность без одобрения французского лидера», — утверждает политолог Мужтаба Рахман. Он полагает, что Вебер «падёт жертвой» вето Макрона.

В таком случае победителем может выйти Мишель Барнье — француз, который получил признание в европейских столицах за ведение переговоров по брекситу. Изначально Макрон выступал против его кандидатуры, но, если верить последним интервью, уже изменил своё мнение.

Но хотя Барнье может получить поддержку Парижа, в других странах ЕС к его возможному назначению относятся гораздо сдержаннее. Возможно, против 68-летнего политика играет его возраст. Ещё один французский кандидат — 63-летняя Кристин Лагард , директор Международного валютного фонда . Она, как и Барнье, является представителем правоцентристов, отмечает The Sunday Times.

Подобные переговоры всегда сопровождаются взаимными уступками, поэтому если французский кандидат получит главный пост в Еврокомиссии, то это может позволить «воинственному» главе Бундесбанка Йенсу Вайдману стать у руля Европейского Центробанка . Из этого также следует, что другие должности заполнятся в соответствии с необходимостью соблюсти относительный партийный, возрастной, половой и географический баланс, обращает внимание The Sunday Times.

Если Барнье или Лагард возглавит Еврокомиссию, то, чтобы добиться благосклонности либерального крыла, бельгийскому премьеру Шарлю Мишелю или его нидерландскому коллеге Марку Рютте предложат заменить Дональда Туска на посту председателя Европейского совета . Голландец Франс Тиммерманс является ведущим кандидатом левоцентристской коалиции, и она наверняка захочет получить хотя бы одно из ключевых кресел.

«Говорливая» Даля Грибаускайте , президент Литвы, могла бы стать «компромиссным кандидатом». Но отсутствие значительной партийной поддержки может подорвать её шансы на успех, подчёркивает издание.