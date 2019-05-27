Ле Пен требует распустить парламент Франции

Лидер крайне правой французской партии "Национальное объединение", которая лидирует на выборах в Европарламент (ЕП), Марин Ле Пен призвала распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции . Ее заявление прозвучало в эфире телеканала BFM на фоне оглашения предварительных результатов выборов в ЕП.

"У президента нет иного выбора, кроме как распустить Национальное собрание", — заявила она.

"Голоса за "Нацобъединение" — это голоса за Францию и за народ. После того, как итоги выборов дезавуировали власть сегодня вечером, это значит, что президент должен сделать выводы", — подчеркнула Ле Пен, выразив мнение, что сегодняшнее голосование показало уровень доверия французов действующей власти.

Ранее Джордан Барделла, возглавивший на выборах в ЕП список от правого "Национального объединения", назвал результаты нынешнего голосования "санкцией в отношении властей" и "уроком скромности президенту Французской Республики". Кроме того, он назвал "нерепрезентативным" нынешний состав Национального собрания Франции, в котором большинство мест принадлежит партии "Республика на марше".

Социологическая служба Elabe опубликовала предварительные итоги голосования на евровыборах во Франции. При явке в 52% по состоянию на 20:00 (21:00 мск) лидировала партия "Национальное объединение" с 24,2%, на втором месте — "Республика на марше" с 22,4%.