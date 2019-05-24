Юнкер признался, что Греция вступила в еврозону путем фальсификации

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью газете Bild рассказал, что Греция подделала отчет об экономических показателях страны, чтобы вступить в еврозону в 2001 году.

"Это правда, что Греция стала членом еврзоны в 2001 году после подделки статистических материалов. По сей день я виню себя в этом", — сказал.

Он подчеркнул, что сегодня независимое статистическое управление ЕС — Евростат — может тщательно проверить книги всех государств-членов ЕС. Юнкер отметил, что Европа способна учиться на своих ошибках.

Также Юнкер добавил, что не хотел бы, чтобы Греция покинула Евросоюз. По его словам, поддержка этой страны «фактически не стоила никому ни одного евро».

Раннее Юнкер назвал главную проблему Европы.