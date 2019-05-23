«Вернуть душу»: почему Европа выберет националистов

В четверг, 23 мая, началось голосование в парламент Евросоюза , которое завершится через три дня. Эксперты прогнозируют, что по итогам выборов в Европарламент пройдут евроскептики и националисты. Однако маловероятно, что правые смогут сформировать сильный альянс, так как между ними немало противоречий, в том числе и по отношению к России

Чехия, Словакия и В Европе стартовали выборы в Европарламент. Голосование пройдет в несколько этапов. В то время как жители Ирландии будут голосовать 24 мая, граждане таких стран, как Латвия Мальта , смогут сделать выбор 25 мая. Что касается остальных стран, то их избирательные участки будут работать 26 мая.

Правом голоса в ЕС обладают 350 млн человек, они выберут 751 депутата, которые будут представлять их интересы в течение пяти лет. По итогам выборов сменится состав Европейского парламента, а также руководство органов управления Европейского союза.

В голосовании принимают участие и жители Великобритании , несмотря на то что депутатам, избранным от этой страны, придется пробыть на своих местах всего лишь полгода — на конец октября 2019 года намечена процедура Brexit.

Европейские чиновники давали понять, что их не устраивала подобная перспектива из-за расходов, и ожидали, что Британия завершит процедуру выхода раньше.

К тому же в стенах парламента союза можно ожидать не самого расположенного к ЕС политика-британца. Опросы общественного мнения предрекают попадание в Европарламент британского националиста Найджела Фараджа , лидера Brexit Party. Правда, политики-националисты, избранные в парламент ЕС, не частые гости в его стенах. Так, на вопрос корреспондента, можно ли застать в кабинете голландского депутата, лидера «Партии свободы» Герта Вилдерса, его помощник многозначительно улыбается: «Здесь его точно не ищите».

Впрочем, Фарадж может так ни разу и не добраться до своего вполне уютного кабинета с видом на Брюссельскую площадь. Избранные парламентарии приступят к работе лишь 2 июля, однако не исключено, что до этого времени парламентарии Соединенного Королевства проголосуют за жесткий вариант выхода из ЕС.

Однако и без Фараджа наблюдатели ждут усиления правых националистических партий, которые ставят под сомнения саму идею единой Европы.

Хорошие шансы укрепить по итогам выборов свое присутствие в парламенте имеют партии «Национальное движение» французского политика Жан-Мари Ле Пена , «Лига» главы МВД Италии Маттео Салвини и «Альтернатива для Германии». Все эти политические силы выступают если не за полный разрыв с ЕС, то за усиление национальных парламентов и меньшего делегирования полномочий единой Европе.

Правда, незадолго до выборов правые националисты получили чувствительный удар — из-за скандала в Австрии с видео, на котором один из лидеров националистической Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с «россиянкой» о финансовых преференциях, рейтинги партии упали. Это поможет помешать «свободовцам» занять парламентские места. Сам Штрахе уже остался без работы, уйдя с поста вице-канцлера Австрии. За ним последовали и другие члены кабинета, избранные от Партии свободы.

За выборами, которые многие считают «судьбоносными», следит не только европейская, но и американская пресса: «Европейские выборы — это поворотный момент для избирателей в выборе между единством и раздельностью», — отмечает CNN. В материале телеканал приводит мнение экспертов, которые отмечают, что в новом составе парламента у евроскептиков и популистов будет больше власти.

По мнению ведущего аналитика Центра европейских реформ Камино Мортера Мартинез, в этой связи новый состав Европарламента будет более «разделенным», а это значит, что будет «сложнее находить компромиссы».

В свою очередь, эксперт клуба «Валдай» , профессор университета Бари (Италия) Антонио Де Робертис считает, что для противостояния правым националистам умеренные консерваторы должны «изменить политику сближения с социал-демократами» и вернуть европейскому проекту ценности «первоначального европейского проекта».

В пример он приводит идеи, заложенные основателями европейского проекта, — такими как канцлер Германии Конрад Аденауэр , премьер-министр Италии Альчиде Де Гаспери и бывший французский премьер Робер Шуман. «В этом случае европейский проект мог бы вернуть основные черты своей „первоначальной души“», — продолжает эксперт и называет среди таких черт солидарность европейских граждан, отказ от политики силы, готовность сотрудничать со всеми странами без установления внешних ограничений.

Между тем усиление националистических и популистских партий может быть выгодно президенту США Дональду Трампу — он может использовать этот фактор для влияния на европейские правительство.

Известно, что многие из лидеров евроскептиков-националистов с симпатией относятся к президенту США. Его бывший советник Стив Бэннон по-прежнему сохраняет влияние, поддерживает связи со многими лидерами правых националистов и даже выступал как гость на съезде партии «Национальное движение» Марин Ле Пен в 2018 году.

В свою очередь, лидеры евроскептических партий, несмотря на сходство своих идеологических постулатов, по-разному относятся к России. Если итальянские, французские и немецкие «евроскептики» с симпатией отзываются о Москве, то их коллеги в Польше и странах Балтии выражают противоположное мнение. Цельного мнения по отношению к националистам нет и у Москвы.

Часть близких к Кремлю экспертов указывают на необходимость поддерживать тактический союз с этими политическими силами, другие считают их опасными и ненадежными союзниками. Этими противоречиями могут воспользоваться в европейских структурах в случае победы националистов.

В свою очередь, в Европе, как отмечается в обзоре экспертной группы ЕС StratCom, созданной для борьбы с «российской дезинформацией», отмечают «обоснованное беспокойство» возможным вмешательством Кремля в европейские выборы. По мнению авторов опубликованного на днях обзора, «за Кремлем закреплен длинный список успешного осуществления вмешательства в многочисленные избирательные процессы по всему миру».

Правда, несмотря на опасения в европейских кругах о возможности «российского вмешательства» в выборы, каких-то серьезных фактов, указывающих на такие планы у Москвы, нет. В европейских политических кругах объясняют, что следить за этим — дело самих стран, и они должны сигнализировать в случае, если подобное возникнет.