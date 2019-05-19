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Мэй предложит британским депутатам варианты улучшения сделки по Brexit 

ТАСС + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предложит британским парламентариям пакет мер для включения их в законопроект к соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза, чтобы добиться поддержки необходимого числа депутатов в отношении ее плана по реализации процесса Brexit. Об этом британский премьер заявила в своей статье, опубликованной в воскресенье газетой The Sunday Times.
"Я не буду просто просить депутатов подумать еще раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать ее", — написала она.
Как ожидается, британский кабмин 20 мая приступит к обсуждению подготовленных Мэй предложений для достижения межпартийной поддержки в отношении сделки по Brexit.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которых Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель в марте предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.
Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября.
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Комментарии1
Европа , В мире , Brexit , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Sunday Times , Великобритания
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