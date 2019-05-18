Пугающий доклад: европейцы готовы воевать друг с другом

Опубликован пугающий доклад Европейского совета по внешней политике. Автор — хороший "проверенный" аналитик Марк Леонард. Его прогнозы не раз сбывались.

"Уровень поддержки членства в Европейском Союзе высок. Но также высок и пессимизм в отношении будущего европейского проекта. За исключением Испании, большинство избирателей допускает, что в течение 10-20 лет Евросоюз развалится", — отметил Леонард.

Все это — в канун выборов в Европарламент 23 мая. И все это — в канун огромной манифестации в Милане . Там вместе — лидеры тех партий, которые не скрывают: их цель в Европарламенте — разворот нынешних европейских порядков. Итальянец Сальвини, француженка Ле Пен, "Альтернатива для Германии ", голландец Вильдерс… И шансы у них есть.

Ранее примечательные данные соцопросов опубликовала лондонская The Guardian. На предстоящих выборах в Европарламент лишь 11% избирателей готовы отдать голоса консерваторам Терезы Мэй , которые довели дело до Brexit и нынешней путаницы. Но и те, кто всегда выступали "за" ЕС, либеральные демократы, получают всего-то на пункт больше — 12%.

Можно было бы подумать, что все достанется лейбористам , они ведь и за то, чтобы уважать волю народа на референдуме по Brexit, и за то, чтобы сохранить с ЕС таможенный союз. Но нет! У лейбористов — только 21%. А впереди всех — только-только сформированная Партия Brexit — 34%. А это кто?

Небезызвестный смутьян Найджел Фараж — вот кто наскоро сколотил эту новую партию. Но есть ощущение, что люди готовы голосовать не столько за его упрямую приверженность выходу из ЕС, сколько против того, что вытворяют традиционные политические силы.

Стало известно, что переговоры, которые консерватор Тереза Мэй и лейборист Джереми Корбин вели по поводу того, как все-таки осуществить Brexit, провалились.

И вот уже Борис Джонсон , не предложивший ничего особенно нового, но высидевший, заявил о намерении выставить свою кандидатуру в премьер-министры, если Мэй действительно, как обещает, уйдет.

Но и во многих европейских странах избиратель сейчас видит, что политики занимаются решением своих дел. Вот и растут шансы не евроскептиков даже, не националистов, а тех, кто против элит. Это уже не звоночек, это сирена. А в докладе Европейского совета по внешней политике читаем еще: "Шокирует, что многие европейцы считают возможной войну между членами ЕС".