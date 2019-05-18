Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции в 27-й раз прошли акции «жёлтых жилетов» 

RT на русском + ещё 13 1 час назад
Фото: RT на русском
В субботу, 18 мая, тысячи человек вышли на улицы французских городов в ходе акций протеста «жёлтых жилетов». Согласно данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие 15,5 тыс. человек.
Однако организаторы заявляют, что на улицы вышли по меньшей мере 40,5 тыс. французов. Акции протеста в целом проходили в мирном ключе, а колонны «жёлтых жилетов» сопровождали усиленные отряды полиции. Наиболее ожесточённые столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов были отмечены в Реймсе.
RT на русском: последние новости
Польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией Маас предостерёг Помпео от эскалации отношений с Ираном Лейбористы заявили о провале переговоров с консерваторами по сделке о брексите
Европа , В мире , протесты Франция , МВД , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России284
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»18
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования215
В Ульяновске SSJ100 прервал взлет19
Молния убила двух мужчин в поле
Видео
Нападение на Шварценеггера попало на видео
Шоу-бизнес
Почему Америка не снимет санкции
Политика Статьи
Зачем Лазареву голое селфи перед «Евровидением»
Шоу-бизнес Статьи
Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Армия Войска
Эстония в шоке из-за решения ПАСЕ по России
Прибалтика В мире
В Тель-Авиве стартовал финал «Евровидения»
Шоу-бизнес
Скандал на «Евровидении»: Белоруссию отстранили от голосования
СНГ В мире
Порошенко сделал заявление по Крыму
В мире Украина
Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады
В мире Украина
Видео с россиянкой. Вице-канцлер Австрии оправдался
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение