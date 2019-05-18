Во Франции в 27-й раз прошли акции «жёлтых жилетов»

В субботу, 18 мая, тысячи человек вышли на улицы французских городов в ходе акций протеста «жёлтых жилетов». Согласно данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие 15,5 тыс. человек.