Во Франции в 27-й раз прошли акции «жёлтых жилетов» 

В субботу, 18 мая, тысячи человек вышли на улицы французских городов в ходе акций протеста «жёлтых жилетов». Согласно данным Министерства внутренних дел страны, в демонстрациях приняли участие 15,5 тыс. человек.
Однако организаторы заявляют, что на улицы вышли по меньшей мере 40,5 тыс. французов. Акции протеста в целом проходили в мирном ключе, а колонны «жёлтых жилетов» сопровождали усиленные отряды полиции. Наиболее ожесточённые столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов были отмечены в Реймсе.