Источник рассказал о планах Макрона накануне выборов в Европарламент

Президент Франции Эммануэль Макрон нацелен на разрушение в институтах Евросоюза монополии власти ведущей политической силы сообщества — Европейской народной партии (ЕНП), и хочет, чтобы кресло главы Еврокомиссии занял представитель семьи европейских либеральных демократов, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте (ЕП).

Ги Верхофстадт. На прошлой неделе Альянс либералов и демократов за Европу и Европейская демократическая партия совместно с предвыборным движением "Возрождение", которое направляет Эммануэль Макрон, объявили о намерении создать единую фракцию в ЕП по итогам выборов 23-26 мая. Партия альянса либералов и демократов за Европу и Европейская демократическая партия в нынешнем составе ассамблеи располагают четвертой по численности фракцией — "Альянс либералов и демократов за Европу", которую возглавляет экс-премьер-министр Бельгии

"Во главе Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, как известно, стоят представители ЕНП. Макрон хочет сломать монополию власти "народников", которая, по его мнению, является тормозом для отстаиваемой им более продвинутой формы интеграции стран-членов ЕС. В случае если либеральные демократы по итогам выборов в ЕП получат третий результат по числу поданных за них голосов избирателей, это даст президенту Франции основание предложить кандидатуры либералов Ги Верхофстадта или премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Еврокомиссии", — сказал собеседник агентства.

Саммит Евросоюза 10 мая в румынском городе Сибиу высветил у лидеров ЕС разногласия относительно целесообразности дальнейшего применения формулы выдвижения так называемого "основного кандидата" на пост главы Еврокомиссии от транснациональной партии, набравшей большинство голосов на выборах в Европарламент.

Данная практика введена Лиссабонским договором, подписанным в 2017 году.

Президент Франции заявил в Сибиу, что он вообще не считает себя "связанным с принципом "основного кандидата". Со своей стороны политический тяжеловес ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель , представляющая ЕНП, заявила, что у нее нет сомнений, что "результаты европейских выборов будут учтены при выдвижении кандидатур (на посты руководителей институтов ЕС), в частности, на пост председателя Еврокомиссии" — в соответствии с договором о функционировании ЕС.

Кандидатом от ЕНП на пост главы исполнительной коллегии ЕС является баварец Манфред Вебер , нынешний глава фракции христианских демократов в ЕП.

По данным дипломатических источников, сегодня не менее десяти государств ЕС считают необходимым отказаться от практики выдвижения "основного кандидата".