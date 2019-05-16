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Источник рассказал о планах Макрона накануне выборов в Европарламент 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон нацелен на разрушение в институтах Евросоюза монополии власти ведущей политической силы сообщества — Европейской народной партии (ЕНП), и хочет, чтобы кресло главы Еврокомиссии занял представитель семьи европейских либеральных демократов, сообщил РИА Новости источник в Европарламенте (ЕП).
На прошлой неделе Альянс либералов и демократов за Европу и Европейская демократическая партия совместно с предвыборным движением "Возрождение", которое направляет Эммануэль Макрон, объявили о намерении создать единую фракцию в ЕП по итогам выборов 23-26 мая. Партия альянса либералов и демократов за Европу и Европейская демократическая партия в нынешнем составе ассамблеи располагают четвертой по численности фракцией — "Альянс либералов и демократов за Европу", которую возглавляет экс-премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.
"Во главе Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента, как известно, стоят представители ЕНП. Макрон хочет сломать монополию власти "народников", которая, по его мнению, является тормозом для отстаиваемой им более продвинутой формы интеграции стран-членов ЕС. В случае если либеральные демократы по итогам выборов в ЕП получат третий результат по числу поданных за них голосов избирателей, это даст президенту Франции основание предложить кандидатуры либералов Ги Верхофстадта или премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост главы Еврокомиссии", — сказал собеседник агентства.
Саммит Евросоюза 10 мая в румынском городе Сибиу высветил у лидеров ЕС разногласия относительно целесообразности дальнейшего применения формулы выдвижения так называемого "основного кандидата" на пост главы Еврокомиссии от транснациональной партии, набравшей большинство голосов на выборах в Европарламент.
Данная практика введена Лиссабонским договором, подписанным в 2017 году.
Президент Франции заявил в Сибиу, что он вообще не считает себя "связанным с принципом "основного кандидата". Со своей стороны политический тяжеловес ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляющая ЕНП, заявила, что у нее нет сомнений, что "результаты европейских выборов будут учтены при выдвижении кандидатур (на посты руководителей институтов ЕС), в частности, на пост председателя Еврокомиссии" — в соответствии с договором о функционировании ЕС.
Кандидатом от ЕНП на пост главы исполнительной коллегии ЕС является баварец Манфред Вебер, нынешний глава фракции христианских демократов в ЕП.
По данным дипломатических источников, сегодня не менее десяти государств ЕС считают необходимым отказаться от практики выдвижения "основного кандидата".
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Европа , В мире , Марк Рютте , Ги Верхофстадт , Ангела Меркель , Манфред Вебер , ЕС , Европарламент , Европейский совет , Еврокомиссия , РИА Новости , Бельгия , Франция
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