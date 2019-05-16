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ЕК не сможет остановить строительство «Северного потока — 2», считает Меркель 

Газета.Ru + ещё 33 12 часов назад
Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2" не сможет даже принятая Европейской комиссией (ЕК) новая газовая директива. Слова Меркель приводит Deutsche Welle.
Она подчеркнула, что в настоящий момент проект строительства трубопровода "почти утвержден" и новые нормы ЕК не смогут помешать его строительству.
При этом Меркель выразила мнение, что в вопросе строительства "Северного потока — 2" необходимо учитывать интересы украинской стороны.
"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", — добавила Меркель.
Ранее Меркель призвала Европу сплотиться перед лицом вызовов из России и США.
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Европа , Видео , Ангела Меркель , Еврокомиссия , Deutsche Welle
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