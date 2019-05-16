ЕК не сможет остановить строительство «Северного потока — 2», считает Меркель

Немецкий канцлер Ангела Меркель считает, что остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2" не сможет даже принятая Европейской комиссией (ЕК) новая газовая директива. Слова Меркель приводит Deutsche Welle.

Она подчеркнула, что в настоящий момент проект строительства трубопровода "почти утвержден" и новые нормы ЕК не смогут помешать его строительству.

При этом Меркель выразила мнение, что в вопросе строительства "Северного потока — 2" необходимо учитывать интересы украинской стороны.

"Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на "Северный поток", — добавила Меркель.

Ранее Меркель призвала Европу сплотиться перед лицом вызовов из России и США.