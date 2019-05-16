Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кандидат на пост главы ЕК сравнил ситуацию с Brexit с «Игрой престолов» 

РИА Новости + ещё 2 14 часов назад
Один из кандидатов на пост главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс сравнил в ходе теледебатов ситуацию вокруг Brexit в Великобритании с "Игрой престолов" на стероидах", призвав вернуть европейцам уверенность в ЕС.
В среду вечером в Брюсселе прошли теледебаты шести ключевых кандидатов на пост главы будущего состава Еврокомиссии, которая будет сформирована осенью с учетом результатов выборов в Европарламент.
Зампредседателя Еврокомиссии, бывший глава МИД Нидерландов Тиммерманс возглавляет на выборах в Европарламент список Партии европейских социалистов.
"Люди, которые привыкли голосовать за мою партию, или другие, если они голосуют за националистические или даже экстремистские партии, то это наша ошибка, очевидно, мы их не убедили остаться с нами. Видимо, они верят в эти предложения. Но может быть разочарование", — сказал он в ходе дебатов, которые транслировались на все страны ЕС в прямом эфире.
"Посмотрите, что сделало разделение по вопросу Brexit с Великобританией: сегодня Британия выглядит, как "Игра престолов" на стероидах. И именно из-за этой политики, сеющей распри", — заявил он.
По его словам, именно "поэтому в нашей ответственности сделать европейцам предложение, чтобы вернуть их обратно к европейскому проекту".
Ранее саммит ЕС принял решение о том, что Великобритания должна будет провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством ЕС, если она все еще останется членом ЕС 23-26 мая 2019 года и если не ратифицирует соглашение о выходе к 22 мая 2019 года. До этого лидеры ЕС предоставили отсрочку по Brexit до 31 октября, а в случае неучастия в выборах Brexit наступит уже 1 июня.
Последние новости
Букмекеры определили фаворитов Евровидения Эксперт рассказал, что означает возвращение Коломойского на Украину Россиянам дадут дополнительный выходной
Комментарии1
Европа , Видео , Brexit , МИД , ЕС , Европарламент , Еврокомиссия , Брюссель , Нидерланды , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал на «Голос. Дети»: Директор Алсу отреагировал
Скандал на «Голос. Дети»: «Первый канал» аннулировал результаты314
Песков рассказал о приглашении Путина на инаугурацию Зеленского448
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки143
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»56
Видео
Скандал на «Голос. Дети»: первые результаты проверки
Шоу-бизнес
Когда Зеленский станет президентом
Украина В мире
Покинуть пост: Страны G7 обратились к Порошенко
Украина В мире
«Разве это незаконно?» Пригожин об отмене результатов «Голоса»
Шоу-бизнес
Песков прокомментировал конфликт в Екатеринбурге
Политика
Наконец-то! Названа дата инаугурации Зеленского
Украина В мире
Тайно и ночью: как Коломойский вернулся на Украину
В мире Статьи
Депутат послал жительницу Челябинска «к чертовой матери»
Общество
Проиграл дважды? Дочка Алсу спела с финалистом «Голоса»
Шоу-бизнес Статьи
Вакарчук выступил с политическим заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение