Кандидат на пост главы ЕК сравнил ситуацию с Brexit с «Игрой престолов»

Один из кандидатов на пост главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс сравнил в ходе теледебатов ситуацию вокруг Brexit в Великобритании с "Игрой престолов" на стероидах", призвав вернуть европейцам уверенность в ЕС

В среду вечером в Брюсселе прошли теледебаты шести ключевых кандидатов на пост главы будущего состава Еврокомиссии, которая будет сформирована осенью с учетом результатов выборов в Европарламент

Зампредседателя Еврокомиссии, бывший глава МИД Нидерландов Тиммерманс возглавляет на выборах в Европарламент список Партии европейских социалистов.

"Люди, которые привыкли голосовать за мою партию, или другие, если они голосуют за националистические или даже экстремистские партии, то это наша ошибка, очевидно, мы их не убедили остаться с нами. Видимо, они верят в эти предложения. Но может быть разочарование", — сказал он в ходе дебатов, которые транслировались на все страны ЕС в прямом эфире.

"Посмотрите, что сделало разделение по вопросу Brexit с Великобританией: сегодня Британия выглядит, как "Игра престолов" на стероидах. И именно из-за этой политики, сеющей распри", — заявил он.

По его словам, именно "поэтому в нашей ответственности сделать европейцам предложение, чтобы вернуть их обратно к европейскому проекту".

Ранее саммит ЕС принял решение о том, что Великобритания должна будет провести выборы в Европейский парламент в соответствии с законодательством ЕС, если она все еще останется членом ЕС 23-26 мая 2019 года и если не ратифицирует соглашение о выходе к 22 мая 2019 года. До этого лидеры ЕС предоставили отсрочку по Brexit до 31 октября, а в случае неучастия в выборах Brexit наступит уже 1 июня.