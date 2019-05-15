Украина решила пересмотреть соглашение с Евросоюзом

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что в 2020 году Киев собирается предложить Евросоюзу пересмотреть Соглашение об ассоциации, заключенное в 2014 году. Ее слова передает «РБК-Украина».

По словам министра, с момента первоначальных консультаций «изменилась структура экономики», что и позволяет говорить о необходимости пересмотра. Над разработкой предложений, которые планируют составить «на основе национального интереса, а также того, как развивается рынок и право ЕС», будут работать различные министерства.

Также Климпуш-Цинцадзе пообещала продолжать обсуждение с Европой вопросов о введении дополнительных санкций либо в отношении России из-за выдачи украинским гражданам российских паспортов на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее в декабре 2018 года Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что соглашение об ассоциации Украины с ЕС — «самое амбициозное, которое когда-либо разрабатывалось Европейским союзом с какой-либо страной-партнером».

В то же время европейские чиновники неоднократно подчеркивали, что соглашение не дает Украине перспектив на вступление в Евросоюз, а его целью является лишь способствование экономической интеграции.

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было подписано в 2014 году, однако оно не вступило в силу сразу, поскольку для этого требовалось одобрение всех стран-членов ЕС. В 2017 году последнее оставшееся государство — Нидерланды — ратифицировало документ. Для этого по требованию Амстердама в текст соглашения были внесены правки, согласно которым Украине было отказано в праве стать кандидатом на вступление в Евросоюз, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования. Также соглашение не дает возможности украинцам проживать и работать на территории ЕС.

Соглашение может перестать считаться действительным в случае, если какая-либо из европейских стран отзовет свою подпись.