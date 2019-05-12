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Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией 

Р-Спорт + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Alik Keplicz
Для Польши отсутствие контактов с Россией — это не успех, а поражение, пишет интернет-издание Defence24 со ссылкой на экс-главу Службы военной контрразведки генерала Януша Носека.
Такое мнение польский военный высказал на конференции, организованной фондом Stratpoints.
"Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу", — сказал Носек, напомнив, что Россия — сосед Польши, и продолжит им оставаться.
Помимо него, на конференции выступил бывший президент Польши Бронислав Комаровский, который выразил мнение, что Варшаве следует интегрироваться в западный мир во всех направлениях — политическом, экономическом и военном, иначе она станет "московской".
Экс-министр обороны Польши Томаш Семоняк, в свою очередь, заявил, что из всех участников Североатлантического альянса именно Варшава предупредила о "российской угрозе" в начале текущего десятилетия, когда НАТО начала ощущать скорое завершение операции в Афганистане и утрату своего предназначения.
Также на конференции прозвучало мнение бывшего посла Польши в России Катажины Пелчиньской-Наленч. Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ". По ее словам, Россия не рассматривает членов НАТО как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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Комментарии
Европа , В мире , НАТО , Польша
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