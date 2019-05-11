Туск оценил вероятность предотвращения Brexit в 20-30%

"Сегодня, на мой взгляд, у нас есть от 20 до 30% шансов того, что Brexit не произойдет, — отметил Туск. — Это не так мало". "С каждым месяцем все более ясно, что выход Великобритании из ЕС будет отличаться от того, что представляли промоутеры Brexit. Не вижу никаких причин сдаваться", — заявил глава Евросовета.

"Срок [для Brexit] завершается в октябре, но я буду настаивать на том, чтобы не закрывать [вопрос] определения сроков, — уточнил он. — Что касается Brexit, спешить некуда". Туск также выразил мнение, что так называемая модель ЕС отличается от модели США. "Никогда не будет Соединенных Штатов Европы наподобие Америки", — считает глава Евросовета.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было принято решение отсрочить дату Brexit до 31 октября.