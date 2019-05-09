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Саммит ЕС одобрил декларацию о будущем Европы 

РИА Новости + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Саммит ЕС одобрил декларацию о будущем Европы, в которой говорится о необходимости работать с международными партнерами для решения мировых проблем
РИА Новости / Динамика дня
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