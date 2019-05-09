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Саммит ЕС одобрил декларацию о будущем Европы
РИА Новости
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ещё 3
5 часов назад
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РИА Новости
Комментарии
Саммит
ЕС
одобрил декларацию о будущем Европы, в которой говорится о необходимости работать с международными партнерами для решения мировых проблем
РИА Новости / Динамика дня
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