Times: Мэй останется на посту премьера Великобритании как минимум до осени

По ее информации, премьерская канцелярия на Даунинг-стрит дала понять, что разрабатывает план нового крайнего срока вывода из тупика ситуации вокруг Brexit, согласно которому Мэй может рассчитывать сохранить за собой должность главы кабинета министров дополнительные четыре месяца по сравнению с теми условиями, которые ей накануне изложил Грэм Брейди, глава комитета 1922 Консервативной партии, объединяющего рядовых парламентариев от тори. Эти условия состояли в том, что Мэй следовало ускорить процесс ухода с поста и объявить об отставке до ухода Палаты общин на летние каникулы, которые обычно начинаются в третью или четвертую неделю июля.

А раз действующая глава правительства не сделает свою должность вакантной к середине июля, то депутаты-консерваторы просто физически не успеют до летнего роспуска парламента отсеять с помощью голосования всех кандидатов на пост нового лидера тори, коих, как ожидается, будет никак не менее пяти. Расчет противников Мэй строился на том, что до парламентских каникул парламентариям удастся отобрать двоих претендентов на лидерство, кандидатуры которых будут предложены на выбор уже простым избирателям страны, которые являются членами тори. Результаты голосования с их участием и планировалось объявить на съезде консерваторов, который должен пройти в Манчестере с 29 сентября по 2 октября. Однако реализация этого графика теперь поставлена под угрозу.

Отвечая накануне на просьбу прокомментировать слухи о том, что Мэй может в ближайшее время подать в отставку, представитель главы правительства ответил, что ему неизвестно о том, что намерение премьера покинуть пост только после завершения первой части процесса Brexit могло бы претерпеть какие-то изменения. Под этой частью подразумевается реализация формального выхода страны из сообщества до наступления переходного периода.

Премьерская миссия Мэй

Реализация Brexit является для Мэй главной и фактически единственной миссией ее пребывания в должности премьера, однако процесс выхода страны из ЕС откровенно забуксовывает. Изначально страна должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. Тогда Брюссель предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.