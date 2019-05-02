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Bild: преемница Меркель вступилась за «Северный поток — 2» 

Газета.Ru + ещё 7 2 мая 2019
Фото: Газета.Ru
Преемница канцлера ФРГ Ангелы Меркель — председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр встала на защиту «спорного» трубопровода «Северный поток — 2», пишет таблоид Bild.
С немецкой точки зрения, газ играет более важную роль в качестве альтернативного энергоносителя, особенно на фоне отказа от угля и атомной энергии, рассказала Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
По ее словам, неважно, является ли это в настоящее время критическим вопросом, но Германия поддерживает проект. Глава ХДС подчеркнула, что проект вызывает опасения у многих соседних стран, особенно на Украине и в Польше. Преемница Меркель добавила, что принятие новой газовой директивы ЕС, как отмечала ранее Меркель, даст гарантии государствам.
Ранее в водах России началась укладка труб «Северного потока — 2».
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Европа , Северный поток 2 , ЕС , Bild , Германия
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