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Минобороны Британии возглавила противница России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Пенни Мордонт, которая возглавила британское минобороны, считает Россию серьезной угрозой мировому порядку.
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Как сообщает RT, Мордонт заявляла, что считает Россию угрозой, поскольку российская сторона 12 раз использовала право вето в ООН, когда дело касалось Сирии. По ее словам, Россия «дала Асаду зеленый свет на чудовищные преступления».
Кроме того, Мордонт — ярая сторонница Brexit «без сделки».
Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, на которого возложила вину за несанкционированное распространение информации.
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