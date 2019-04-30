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Меркель подтвердила намерение доработать четвертый срок на посту канцлера до конца 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не собирается покидать свой пост досрочно. Это она дала понять во вторник в Берлине, комментируя появившиеся в СМИ слухи о том, что она якобы раньше запланированного собирается передать руководство кабмином другому лицу.
Отвечая на вопрос журналистов, подготовила ли она заявление о личных кадровых решениях, которое огласит на предстоящей встрече с однопартийцами в начале июня, канцлер сказала: "Мой ответ — четкое нет".
Накануне стало известно, что председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назначила на 2-3 июня внеочередное совещание руководства партии. Официальная повестка — обсуждение налоговых вопросов. Параллельно с этим вновь начали циркулировать прежние слухи о вероятности досрочных выборов в Бундестаг, что означало бы преждевременную отставку Меркель с поста канцлера. Возникли предположения, что якобы именно это будут обсуждать консерваторы на совещании.
Дело в том, что за неделю до встречи руководства ХДС — 26 мая — пройдут выборы в Европарламент, а также выборы в парламент германской федеральной земли Бремен. Не исключено, что и там, и там потери понесут представители Социал-демократической партии Германии, которые являются партнерами Меркель по кабинету министров. В теории одна из возможных защитных реакций социал-демократов — досрочный выход из действующего немецкого правительства. В этом случае будут назначены новые выборы в Бундестаг.
В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается доработать четвертый срок до конца — до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена. Ее преемницей считается Крамп-Карренбауэр.
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Комментарии
Европа , В мире , Ангела Меркель , Бундестаг , Европарламент , Германия
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