Сальвини: вместо Турции в ЕС стоило бы принять Россию (Heise, Германия)

Итальянский министр внутренних дел берет на вооружение старую идею Шарля де Голля. Многим в Европе почудилась провокация в словах вице-премьера и министра внутренних дел Маттео Сальвини, который заявил, что, «если честно», идея о вступлении России ЕС нравится ему больше, чем идея о приеме туда Турции . Россия близка культуре, экономике и традициям Европы, подчеркнул он.

Итальянский министр внутренних дел и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини (Matteo Salvini) сказал в интервью российским СМИ, что, «если честно», то идея о вступлении России в ЕС нравится ему больше, чем идея о приеме туда Турции. По словам Сальвини, Россия «значительно ближе нашей истории, нашей культуре, нашей экономике и нашим традициям, чем Турция» (которая с нынешним населением в 80 миллионов человек имеет на 65 миллионов жителей меньше, чем Россия, и с которой с 2005 года идут переговоры о вступлении).

То, что для части европейских СМИ звучит как провокации, на самом деле давняя идея Шарля де Голля. Будущий президент Франции еще в 1935 году приветствовал заключение какого-либо пакта между Францией и Советским Союзом, потому что ожидал сдерживания мощи Берлина. В 1944 году он изложил свою идею о Европе вместе с Россией в книге «Профессиональная армия» (Vers l'armée de métier, книга написана не в 1944, а в 1934 году и в 1935 переведена на русский язык — прим. перев.).

Став президентом Франции, де Голль стремился, по словам историка Кнута Линзеля (Knut Linsel), к созданию некого Европейского экономического сообщества без участия Британии и без отказа от национального суверенитета стран-участниц. Последнее было для него «таким же бельмом на глазу […], как и военная интеграция в случае с НАТО », из которого он частично вывел Францию в 1966 году (это решение было отменено спустя 43 году Николя Саркози ). Когда де Голль в том же 1966 году посетил Советский Союз, он и там говорил в своем «видении» Европы, включающей в себя и русских.

Франция, Германия и Польша против Австрии, Чехии и Италии

Один из преемников Саркози Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) отошел еще дальше от России, чем его коллега-республиканец. Макрон — решительный сторонник введенных из-за крымского кризиса санкций против России, он все время подчеркивает, что от Москвы исходит опасность. Тут он солидарен с государственными руководителями Германии, Польши и прибалтийских стран, в том время как правительства Австрии, Чехии и Италии открыто выступают за разрядку.

Но решительнее всех против антироссийских санкций до сих пор высказывался Сальвини. Тем не менее противодействовать им он не смог (или не захотел). Возможно, это связано с тем, что санкции при переговорах — отличное подспорье для достижения других политических целей.

Различные позиции по отношению к России у (потенциальных) партнеров Сальвини

В отличие от прежнего партнера «Лиги Севера» по коалиции «Движения пяти звезд», итальянское правительство не хочет устраивать среди итальянцев голосования о выходе из ЕС. Оно желает так изменить Евросоюз, чтобы его члены оставались там «с чувством самоуважения и достоинства», как заявил Сальвини в марте. Чуть позже к этой позиции присоединилась и его французская союзница Марин Ле Пен . Она объясняет эту перемену во мнении успехами на выборах «Лиги Севера» и других европейских партий, которые изменили структуры ЕС более реалистично.

Но общей программы у европейского предвыборного объединения «Альянс европейских народов и наций» нет. Это объясняется, помимо прочего, тем, что отношение «Лиги Севера» и «Национального фронта» к России разительно отличается от позиции новой «Консервативной народной партии Эстонии», вошедшей в правительство. Ее председатель Март Хельмес (Mart Helmes), помимо венгерского, назвал образцовым правительство Польши, из-за своего исторически возникшего страха считающееся в ЕС особенно скептически настроенным по отношению к России.

Вероятно, не с последнюю очередь из-за этого остались безуспешными заигрывания Сальвини с польской правящей партией «Право и справедливость» , входящей в руководимую британскими тори консервативную фракцию Европейских консерваторов и реформаторов. То же самое можно сказать о его стараниях в Будапеште. Правящая там партия «Фидес» хочет дождаться, чем закончится дело об ее исключении из Европейской народной партии, затеянном против «Фидеса» христианско-демократическая фракцией ЕНП.

Не за то платили, чтобы вспоминать прошлое

На Сицилии, где и прозвучало заявление Сальвини, министр внутренних дел строит предвыборную кампанию в том числе и на борьбе с мафией. Для этой цели он использовал символический день 25 апреля, когда отмечается освобождение Италии от гитлеровской оккупации. Именно в этот день Сальвини вместе с местным архиепископом открыл новый полицейский участок в местечке Корлеоне, приобретшем своеобразную известность как «город крестного отца».

На упреки оппозиции, что ему, мол, было бы лучше в это день поучаствовать в памятных мероприятиях, он возразил, что ему платят не за то, чтобы вспоминать прошлое, а за борьбу с пороками настоящего, один из которых — организованная преступность.

Heise, Германия