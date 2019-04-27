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В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ 

Российская Газета + ещё 10 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Страсбурге, который был избран "желтыми жилетами" в качестве "эпицентра протестов" по случаю их 24-й общенациональной акции, произошли стычки с полицией.
В столице региона Гранд-Эст, объединяющего ряд департаментов северо-востока страны, собрались активисты из многих областей Франции, а также Бельгии, Германии, Италии. По данным префектуры полиции Страсбурга, не менее двух тысяч человек в районе 14:00 (15:00 мск) отправились маршем в сторону центра города, а также учреждений Евросоюза, где проведение каких-либо демонстраций было запрещено властями.
Спустя час с небольшим колонны манифестантов были остановлены полицейскими. Когда протестующие попытались прорваться сквозь кордоны стражей порядка, те пустили в ход гранаты со слезоточивым газом. Демонстранты ответили камнями и петардами.
В это время в Париже проходят два марша участников движения "желтых жилетов".
Один из них, который получил название "Единый ответ", ибо к нему примкнули представители профцентра "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ), а также некоторых левых партий, включая "Неподчинившуюся Францию", стартовала от Монпарнасского вокзала и в настоящее время ее участники уже подходят к конечной точке маршрута — площади Италии. Никаких эксцессов во время этой акции отмечено не было.
В ходе другого парижского шествия, а в нем участвуют несколько сотен человек, протестующие требуют от национальных СМИ, и в первую очередь электронных, неангажированного с политической точки зрения освещения событий, связанных с движением "желтых жилетов".
Манифестанты уже побывали у штаб-квартир головных радиостанций и телеканалов, включая BFMTV, TF1, Francetelevision, а теперь приближаются к зданию Высшего совета по аудиовизуальным средствам (CSA), намереваясь устроить там митинг.
Ранее в МВД Франции предупредили, что, как и в предыдущие недели, запрещено проводить демонстрации на Елисейских полях, в районе Национального собрания Елисейского дворца, а также у собора Парижской Богоматери.
Напомним, что нынешний протестный субботник проходит двое суток спустя после выступления Эмманюэля Макрона, в ходе которого он подвел итог национальным дебатам, а также предложил ряд шагов по выводу страны из длящегося вот уже шестой месяц кризиса. В то время как подавляющее большинство активистов движения считают президентские меры явно недостаточными, две трети французов, по данным социологической службы Elabe, полагают, что предложенный Макроном план не улучшит положение в стране.
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Европа , В мире , ЕС , МВД , Страсбург
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