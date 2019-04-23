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«Первый полезный разговор»: Зеленскому позвонили из Европы 

Рамблер 26 минут назад
Фото: Reuters
Председатель Евросовета Дональд Туск рассказал о телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Состоялся первый полезный телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в твердой поддержке Украины. Ожидаю плодотворного сотрудничества на предстоящем в июле саммите ЕС — Украина», — написал Туск в Twitter.
Глава Евросовета также поговорил по телефону с действующим президентом Украины Петром Порошенко, похвалив его за мирную передачу власти.
«Соревновательные, честные и справедливые выборы и мирная передача власти — это лучшее доказательство достигнутого Украиной прогресса на пути демократии», — написал Туск.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100% бюллетеней, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% голосов избирателей.
Европа , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Туск , ЕС , Европейский совет
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