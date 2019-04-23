«Первый полезный разговор»: Зеленскому позвонили из Европы

«Состоялся первый полезный телефонный разговор с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я заверил его в твердой поддержке Украины. Ожидаю плодотворного сотрудничества на предстоящем в июле саммите ЕС — Украина», — написал Туск в Twitter.

Глава Евросовета также поговорил по телефону с действующим президентом Украины Петром Порошенко , похвалив его за мирную передачу власти.

«Соревновательные, честные и справедливые выборы и мирная передача власти — это лучшее доказательство достигнутого Украиной прогресса на пути демократии», — написал Туск.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По итогам обработки 100% бюллетеней, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% голосов избирателей.