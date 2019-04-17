Пожарные рассказали о способе спасения башен Нотр-Дама 

Заместитель главы пожарной службы Парижа Филипп Демэ рассказал, как сотрудникам экстренных служб французской столицы удалось спасти две башни собора Нотр-Дам. Об этом передаёт Franceinfo.
По его словам, сохранить башни во время пожара в соборе удалось в том числе благодаря быстрым действиям пожарных.
«Если бы мы не действовали так быстро, башни бы рухнули», — уточнил Демэ.
Ранее профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в собор Парижской Богоматери.