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Пожарные рассказали о способе спасения башен Нотр-Дама 

RT на русском + ещё 32 2 часа назад
Фото: Reuters
Заместитель главы пожарной службы Парижа Филипп Демэ рассказал, как сотрудникам экстренных служб французской столицы удалось спасти две башни собора Нотр-Дам. Об этом передаёт Franceinfo.
По его словам, сохранить башни во время пожара в соборе удалось в том числе благодаря быстрым действиям пожарных.
«Если бы мы не действовали так быстро, башни бы рухнули», — уточнил Демэ.
Ранее профессор МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России Владимир Ройтман в беседе с НСН прокомментировал сообщения о задержке с вызовом пожарных в собор Парижской Богоматери.
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Европа , В мире , МЧС
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