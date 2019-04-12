Меркель поприветствовала участие России в урегулировании в Донбассе

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Новых переговоров по Brexit не будет, заявил премьер Бельгии

Евросоюз призвал все стороны конфликта в Судане к сдержанности

В Еврокомиссии призвали польские власти не пытаться влиять на правосудие