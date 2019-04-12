Германия, Франция и Украина поддерживают политическое решение для Донбасса, приветствуют участие в этом процессе России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
"Петр Порошенко и я, также как, соответственно, французский президент считаем, что нам нужно политическое решение, хорошо и правильно, что Россия приняла участие в этом процессе. Несмотря на то, что результаты неудовлетворительны, считаю, что надо продолжать идти этим путем, потому что это единственный путь, как я считаю, чтобы двигаться вперед", — сказала Меркель.