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Меркель поприветствовала участие России в урегулировании в Донбассе 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: Reuters
Германия, Франция и Украина поддерживают политическое решение для Донбасса, приветствуют участие в этом процессе России, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель журналистам на пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
"Петр Порошенко и я, также как, соответственно, французский президент считаем, что нам нужно политическое решение, хорошо и правильно, что Россия приняла участие в этом процессе. Несмотря на то, что результаты неудовлетворительны, считаю, что надо продолжать идти этим путем, потому что это единственный путь, как я считаю, чтобы двигаться вперед", — сказала Меркель.
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Европа , В мире , Петр Порошенко , Ангела Меркель , Германия , Франция
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