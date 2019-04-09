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Меркель отказалась встречать Мэй в Берлине 

Деловая газета «Взгляд» 9 апреля 2019
Канцлер Германии Ангела Меркель не стала встречать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая приехала в Берлин на переговоры по Brexit.
На видео The Independent можно увидеть, как от автомобиля по красной ковровой дорожке британский премьер идет к зданию в одиночестве. Далее за ней следуют журналисты.
Отмечается, что важных гостей Меркель обычно встречает сама, однако в этот раз Мэй пришлось идти без сопровождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Впрочем, позже британский премьер вернулась уже в сопровождении канцлера Германии. Оба политика встали перед камерами журналистов и пожали друг другу руки.
Канцелярия премьера сообщила, что на встрече Меркель и Мэй договорились об обеспечении упорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза. Также политики обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.
В настоящее время Великобритания должна выйти из ЕС 12 апреля, однако Мэй по соглашению с британскими депутатами попросила дать отсрочку до 30 июня. Представители ЕС предлагают ориентироваться на конец марта 2020 года. Окончательное решение должны принять во время заседания Европейского совета в среду.
Ранее Мэй пришлось ужинать в Брюсселе отдельно от остальных лидеров ЕС, пока они обсуждали общую позицию по проблеме Великобритании.
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Комментарии27
Европа , Видео , В мире , Тереза Мэй , Ангела Меркель , ЕС , Европейский совет , РИА Новости , Германия , Великобритания
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