Меркель отказалась встречать Мэй в Берлине

На видео The Independent можно увидеть, как от автомобиля по красной ковровой дорожке британский премьер идет к зданию в одиночестве. Далее за ней следуют журналисты.

Отмечается, что важных гостей Меркель обычно встречает сама, однако в этот раз Мэй пришлось идти без сопровождения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Впрочем, позже британский премьер вернулась уже в сопровождении канцлера Германии. Оба политика встали перед камерами журналистов и пожали друг другу руки.

Канцелярия премьера сообщила, что на встрече Меркель и Мэй договорились об обеспечении упорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза . Также политики обсудили ситуацию в Йемене и Ливии.

В настоящее время Великобритания должна выйти из ЕС 12 апреля, однако Мэй по соглашению с британскими депутатами попросила дать отсрочку до 30 июня. Представители ЕС предлагают ориентироваться на конец марта 2020 года. Окончательное решение должны принять во время заседания Европейского совета в среду.

Ранее Мэй пришлось ужинать в Брюсселе отдельно от остальных лидеров ЕС, пока они обсуждали общую позицию по проблеме Великобритании.