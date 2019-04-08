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Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России. Об этом сообщил член делегации из Киева, депутат Борислав Береза, передает «Укринформ».
По его словам, инцидент произошел на закрытой встрече политической группы Европейской народной партии, где обсуждался вопрос о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
«Мы задали главный вопрос: что для вас важнее: деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тысяч жизней, которые украинцы отдали? (Киев считает Москву ответственной за войну в Донбассе — прим. «Ленты.ру»). После этого началась ругань немцев», — заявил Береза.
Он подчеркнул, что представители Германии позволили себе использовать ненормативную лексику, а глава немецкой делегации «повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и приобрел привычки гопоты».
ПАСЕ в понедельник, 8 апреля, поддержала проведение срочных дебатов по докладу об упрощении процедуры снятия санкций с российской делегации. Это предложение активно поддерживает Германия.
Ассамблея лишила Россию права голоса в январе 2015 года. Санкции стали ответом на переход Крыма под юрисдикцию Москвы в 2014 году. Киев, а вместе с ним страны Запада не признали итоги референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за это решение. В России настаивают, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Европа , В мире , Украина , Совет Европы , Lenta.ru , Германия
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