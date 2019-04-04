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В Евросоюзе впервые назвали Гибралтар британской «колонией» 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Европарламент примет в четверг регламент о безвизовых поездках британцев в ЕС после Brexit, где спорная между Испанией и Британией территория — Гибралтар — названа британской "колонией". Мадрид оценил этот шаг положительно, правительство Гибралтара — резко негативно, соответствующие комментарии там дали РИА Новости.
В подготовленном и принятом комитетом Европарламента по внутренним делам документет, который позволит британцам после Brexit ездить в страны ЕС на короткий срок (до 90 дней) без виз, Гибралтар назван "колонией".
"Регламент о визах представляет собой знаковое событие, поскольку вводит определение "колония" для Гибралтара. Впервые этот термин появляется в тексте закона Европейского союза", — заявили РИА Новости в правительстве Испании.
В правительстве обратили внимание, что "впервые Европейский парламент и Европейский совет признают, что Гибралтар — колония, факт, уже признанный ООН". "Речь идет о большом шаге вперед в отношении позиции и претензий Испании", — добавили в правительстве, назвав такую формулировку "успехом для страны".
Там также напомнили, что на переговорах по соглашению по Brexit между правительством Великобритании и ЕС страны-члены Союза и Европейская комиссия признали контроль Мадрида "по поводу всех будущих отношений, которые коснутся Гибралтара, и права вето на соглашения, которые затронут эту британскую колонию".
Реакция правительства Гибралтара была крайне негативной. Там заявили, что "Испания оказала большое давление, а испанские депутаты прибегли к тактике запугивания из-за чисто националистических вопросов, которые привели к использованию термина "колония" в отношении Гибралтара". "Речь идет о постыдном факте", — говорится в заявлении правительства Гибралтара, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Гибралтар — территория, спор по поводу принадлежности которой между Испанией и Британией продолжается более 300 лет. В ходе референдумов в 1967 и 2002 годах около 99% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии. На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара. Испания считает Гибралтар своей территорией.
Британия квалифицирует Гибралтар как свою "заморскую территорию".
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Европа , Видео , Елизавета II , ЕС , Европарламент , ООН , Европейский совет , Еврокомиссия , РИА Новости , Гибралтар , Испания , Мадрид
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