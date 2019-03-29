В случае вступления в Евросоюз, Сербия не введет санкции против России

Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил сербский посол в Москве Славенко Терзич.

"Сербия, я думаю, проводит трезвую, рациональную политику и не будет никогда соглашаться с тем, что не происходит в национальных интересах Сербии. Поэтому мы не будем никогда присоединяться к санкциям против России".

Посол также отметил, что правительство Сербии ориентировано на членство в ЕС , так как это может способствовать экономическому развитию, однако страна не хочет становиться членом какого-либо военного союза.

"Евросоюз одно дело, НАТО другое дело. У нас был опрос… 80% населения Сербии не хочет в НАТО, хочет в НАТО где-то 8-9%. Что касается Евросоюза, в Евросоюз хочет по новейшим исследованиям около 48%, почти половина населения… Мы не хотим стать членом ни одного военного союза, но одновременно правительство Сербии ориентировано на членство в Евросоюзе, считает, что это может обеспечить более сильное экономическое развитие, торговлю".

Терзич добавил, что Сербия — "европейская страна и хочет развивать нормальные отношения с европейскими странами". При этом, по словам посла, несмотря на "непростую геополитическую ситуацию" и то, что Сербия "окружена странами НАТО и Евросоюза", она "вопреки всему этому выражает строгий нейтралитет военный".

Терзич отметил, что вступление Сербии в ЕС — это длительный процесс, сколько он может занять времени — предсказать сложно. Сербия открыла в декабре 16-ю главу переговорной платформы о вступлении в ЕС, две из них ранее были предварительно закрыты.