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Евродепутат пристыдил ЕП за Крым 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шафхаузер сравнил ситуации вокруг Крыма и Косово.
По его словам, Европарламент «отказывает крымчанам» в том, что европейцы «считают допустимым для косоваров».
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», — приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Он отметил, что ЕП «осуждает русских» и референдум в Крыму, но «одобряет войну НАТО против Югославии» и провозглашение независимости Косово, нарушение резолюции ООН.
Кроме того, ЕП поддержал переворот на Украине, хотя выступает за правовое государство, отметил евродепутат.
Шафхаузер считает, что Европе «не нравится патриотичное желание крымчан» вернуться в состав России, частью которой полуостров был исторически.
Перед этим еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что ЕС «не признает и никогда не признает» воссоединение Крыма с Россией. По его словам, Европа останется «непоколебима в политике непризнания».
В марте глава российского государства Владимир Путин посетил Крым, где проходили торжества по случаю пятилетия Крымской весны. По его словам, Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать.
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Европа , Видео , В мире , Политика
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