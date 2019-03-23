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Немецкий министр оправдал бомбардировки Югославии НАТО 

Lenta.ru + ещё 4 38 минут назад
Фото: Reuters
Страны НАТО поступили «правильно», проведя бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Stuttgarter Nachrichten. Материал доступен на сайте Die Welt.
По мнению министра, участие немцев в военной операции было оправдано «ответственным подходом», однако подчеркнул, что считает военное вмешательство радикальным средством решения конфликта.
Маас отметил, что в конце 90-х в Югославии массово нарушались права человека и происходили убийства.
«Я не хочу предполагать, что бы там происходило сейчас, если бы мы тогда не вмешались», — заключил он.
В 2018 году бывший министр обороны США Уильям Перри заявил, что сожалеет о том, что НАТО бомбардировала Югославию. По словам Перри, он особенно переживает из-за «непреднамеренной бомбардировки китайского посольства».
С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославии (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.
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Комментарии28
Европа , Армия , Войска , НАТО , Германия
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