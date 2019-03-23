Немецкий министр оправдал бомбардировки Югославии НАТО

Страны НАТО поступили «правильно», проведя бомбардировки Югославии в 1999 году. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Stuttgarter Nachrichten. Материал доступен на сайте Die Welt.

По мнению министра, участие немцев в военной операции было оправдано «ответственным подходом», однако подчеркнул, что считает военное вмешательство радикальным средством решения конфликта.

Маас отметил, что в конце 90-х в Югославии массово нарушались права человека и происходили убийства.

«Я не хочу предполагать, что бы там происходило сейчас, если бы мы тогда не вмешались», — заключил он.

В 2018 году бывший министр обороны США Уильям Перри заявил, что сожалеет о том, что НАТО бомбардировала Югославию. По словам Перри, он особенно переживает из-за «непреднамеренной бомбардировки китайского посольства».

С 24 марта по 9 июня 1999 года Сербия и Черногория, входившие тогда в состав Союзной Республики Югославии (СРЮ), подверглись бомбардировкам НАТО. Официальным поводом операции «Союзная сила» были названы этнические чистки в Косове.