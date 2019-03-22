Терезе Мэй пришлось ужинать в Брюсселе отдельно от других лидеров ЕС

После переговоров в первый день саммита в Брюсселе лидеры стран Евросоюза остались недовольны отсутствием о британского премьер-министра Терезы Мэй конкретных планов по решению относительно Brexit.

После переговоров Мэй ужинала отдельно, в то время как лидеры за едой обсуждали общую позицию по проблеме Великобритании , передает «Интерфакс» со ссылкой на The Daily Mail.

По словам источников, лидеры ЕС были ошеломлены обсуждениями с участием Мэй и описали их как «90 минут ни о чем». Когда британского премьера спросили, что она будет делать, если соглашение о выходе из ЕС снова отвергнут, то она, уверены собеседники издания, «уклонялась от ответов, не имела никакого плана и сама выглядела озадаченной».

По итогам встречи европейские лидеры сделали неутешительные прогнозы. Источник издания Politico рассказал о комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона, который он озвучил после того, как их комнаты вышла Мэй.

«Он сказал, что поначалу думал, что возможность одобрения сделки Мэй палатой общин составляет 10%. Потом он добавил: «Однако после того, как мы выслушали ее, я думаю, что эта вероятность составляет 5%», — рассказал собеседник.

Напомним, лидеры 27 стран на саммите единогласно приняли решение по отсрочке Brexit.