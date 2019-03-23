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Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии 

Газета.Ru + ещё 28 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году «правильными». Об этом сообщает Die Welt.
По его словам, в 1999 году в Югославии наблюдались массовые нарушения прав человека, поэтому военный альянс действовал верно.
"Я по-прежнему считаю, что немецкое участие [в операции] было вызвано ответственным подходом [к ситуации]", — заявил Маас.
Однако он подчеркнул, что военное вмешательство всегда является «последним средством».
Ранее сообщалось, что Путин назвал политику США на Балканах дестабилизирующей.
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Европа , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Политика , МИД , НАТО , Германия
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