Глава МИД Германии назвал «правильными» бомбардировки НАТО Югославии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал бомбардировки Югославии странами НАТО в 1999 году «правильными». Об этом сообщает Die Welt.

По его словам, в 1999 году в Югославии наблюдались массовые нарушения прав человека, поэтому военный альянс действовал верно.

"Я по-прежнему считаю, что немецкое участие [в операции] было вызвано ответственным подходом [к ситуации]", — заявил Маас.

Однако он подчеркнул, что военное вмешательство всегда является «последним средством».

Ранее сообщалось, что Путин назвал политику США на Балканах дестабилизирующей.