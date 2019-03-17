Париж велел Трампу не лезть в дела Франции

Трамп, комментируя протесты «желтых жилетов», заявил, что Парижское соглашение по климату «не так уж хорошо обернулось для Франции». При этом Трамп похвалил собственную политику.

Ле Дриан ответил на это:

«Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы не вмешивайтесь в жизнь нашей страны».

По словам главы французского МИДа, так же к заявлениям Трампа относится и президент Франции Эммануэль Макрон, передает Deutsche Welle

Напомним, Трамп заявлял о желании французов сделать его своим президентом.

Франция не в первый раз требует от Трампа не вмешиваться в ее внутренние дела.