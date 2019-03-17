Польша обратилась к Трампу с антироссийской просьбой

Поляки попросили Трампа помочь с получением репараций от России и Германии

Польские активисты создали петицию в адрес президента США Дональда Трампа , в которой они просят его помочь в получении репараций за Вторую мировую войну от Германии России , пишет New American.

Издание утверждает, что польское правительство поддержало подобную инициативу. Портал пишет, что большинство стран, пострадавших от действий Гитлера, получили репарации на сумму 90 млн долларов, но поляки, «чья нация была уничтожена и оставлена под советским рабством», до сих пор получили только 2 млн долларов, передает RT.

Инициаторы создания петиции, которая с 18 февраля набрала уже около 6,5 тыс. подписей, члены польского патриотического «Движения 11 ноября», видят в США «гаранта послевоенных соглашений».

Также в движении считают, что репарации подавят «империалистские планы Германии и России». Деньги, полученные в качестве репараций, Польша может направить на закупку военного оборудования из США, считает издание.

Один из лидеров движения пастор Павел Чоэцки считает, что немецкий канцлер Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин пытаются создать Евразию, помешать этому может «только сильная Польша».

Ранее сообщалось, что польские власти требуют от Германии выплаты 850 млрд долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Также Варшава выносит требования к России.