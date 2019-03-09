Меркель вынесли неутешительный вердикт

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Меркель предрекли уход из власти раньше срока 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Канцлер ФРГ Ангела Меркель не доработает на своей должности четвертый срок и передаст свои полномочия раньше. Такую уверенность выразил экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
Политик полагает, что кредит доверия бундес-канцлерин существенно подорван. К тому же её возможная сменщица Аннегрет Крамп-Карренбауэр более перспективна для электората христианских демократов, информирует ТАСС.
«Лично я не думаю, что Ангела Меркель настолько глупа, чтобы таскать с собой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, словно собачку, два с половиной года. Именно сейчас немецкая политика переживает переходный период, в условиях чего избиратели испытывают неуверенность. Сейчас наступила фаза, при которой людям нужно больше руководства», — сказал Габриэль.
Ангела Меркель в конце 2018 года сняла с себя полномочия председателя Христианско-демократического союза, при этом осталась канцлером Германии. Сама политик не раз говорила, что собирается доработать срок до 2021 года, но выдвигать свою кандидатуру в пятый раз не будет. Политической наследницей Меркель считается Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая возглавляет в бундестаге консерваторов.
Как писал ранее News.ru, Ангела Меркель отказала вице-президенту США Майку Пенсу в его просьбе направить немецкие корабли в Керченский пролив.
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Европа , Видео , В мире , Зигмар Габриэль , Майк Пенс , Ангела Меркель , Бундестаг , ИТАР-ТАСС , Германия
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