В Польше назвали Калининград российским «военным пугалом»

Польский военный назвал Калининград российским «военным пугалом»

Военный отметил, что в последнее время Москва наращивает число техники у западных границ государства.

Так, например, в начале этой недели противовоздушную оборону в Калининградской области усилили полком С-400 "Триумф". Вжосек также сослался на информацию ряда российских СМИ, которые в начале месяца сообщали о переброске в регион истребителей Су-27 в ответ на наращивание сил НАТО

"Калининградская область представляет собой такой рубеж обороны с оборудованием последнего поколения. Россияне используют его в качестве пугала", — заявил полковник запаса в эфире Polskie Radio.

По мнению Вжосека, эта территория стала не только военной базой, но и "глазами и ушами" России. Военный выразил убеждение, что Москва стремится как защищать свой регион, так и контролировать территории за его пределами.