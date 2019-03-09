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В Европарламенте допустили перенос сроков брексита 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: Reuters
Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что сроки брексита могут быть перенесены на начало июля 2019 года. Об этом, как сообщает Deutsche Welle, он сказал изданиям немецкой медиагруппы Funke.
По его словам, самое главное — избежать «величайшей ошибки», а именно хаотичного брексита без заключения соглашения с Брюсселем.
Таяни отметил, что подобная ситуация стала бы неблагоприятной для ЕС и «катастрофой для британской экономики».
Великобритания намерена выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила наличие плана по отсрочке брексита до конца июня 2019 года.
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй остаться у власти.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , ЕС , Европарламент , РАН
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