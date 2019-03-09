Власти Франции готовятся к очередной акции «желтых жилетов»

Участники движения активно призывают в социальных сетях своих сторонников устроить массовые митинги по всей стране, передает телеканал "Россия 24". На прошлой неделе на демонстрации вышли около 40 тысяч человек.

"Желтые жилеты" начали свои митинги в ноябре 2018 года. Изначально они выступали против повышения цен на топливо.

Позже — стали требовать отставки президента Эммануэля Макрона. Протесты "жёлтых жилетов" сопровождаются массовыми беспорядками и погромами. Они уже нанесли французской казне многомиллионный ущерб.