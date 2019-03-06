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ЕС согласовал новые санкции против России 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Европейский союз составил новые санкции против восьми граждан России из-за событий в Керченском проливе.
Россиянам, попавшим в чёрный список, будет запрещён въезд на территорию ЕС, а также будет закрыт доступ к европейской банковской системе. Данное решение обнародуют на следующей недели, передаёт Ura.ru. В списке уже 171 человек.
Украина не намерена отказываться от прохода через Керченский пролив
25 ноября три украинских военных корабля намеренно вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе и отказались подчиниться пограничникам. В результате нарушители были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. А помощник министра обороны страны Юрий Бирюков сообщил, что украинские военные моряки при следующем прохождении Керченского пролива возьмут с собой международных наблюдателей.
Как писал News.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что российские власти ожидают новых провокаций в Керченском проливе. При этом он отметил, что на этот раз провокация пройдёт с иностранными представителями на борту.
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Европа , В мире , Политика
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