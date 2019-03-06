ЕС согласовал новые санкции против России

Европейский союз составил новые санкции против восьми граждан России из-за событий в Керченском проливе.

Россиянам, попавшим в чёрный список, будет запрещён въезд на территорию ЕС, а также будет закрыт доступ к европейской банковской системе. Данное решение обнародуют на следующей недели, передаёт Ura.ru. В списке уже 171 человек.

25 ноября три украинских военных корабля намеренно вторглись в исторические территориальные воды России в Керченском проливе и отказались подчиниться пограничникам. В результате нарушители были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. А помощник министра обороны страны Юрий Бирюков сообщил, что украинские военные моряки при следующем прохождении Керченского пролива возьмут с собой международных наблюдателей.

Как писал News.ru, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что российские власти ожидают новых провокаций в Керченском проливе. При этом он отметил, что на этот раз провокация пройдёт с иностранными представителями на борту.