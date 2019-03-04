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Немецкий журналист предсказал раскол Европы из-за Польши 

News.ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Reuters
Журналист Феликс Яйтнер опубликовал статью в немецкой газете Neues Deutschland, в которой обвинил Польшу в расколе Европы.
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Яйтнер отметил, что замыслы Североатлантического Альянса нарастить вооружения, спекуляции по размещению военной базы США в Польше и принятие новых членов привели к «росту напряжённости в Европе, а также ускорило раскол континента на несколько новых лагерей».
«Цель запланированного наращивания вооружений настолько же проста, насколько и неверна: запугать врага — в данном случае Россию», — написал журналист.
Автор подчеркнул, что Варшава является «образцовым членом НАТО», так как тратит на оборону 2% ВВП. При этом все польские партии требуют увеличения военных расходов. В 2017 году страны НАТО потратили на оборону около $900 млрд Об этом сообщает «Ридус».
Ранее News.ru писал о том, что министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик обвинил Россию в разногласиях, возникших в Еврокомиссии (ЕК) из-за строительства канала через Балтийскую косу.
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Европа , В мире , РПЦ , Еврокомиссия , НАТО , Польша
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