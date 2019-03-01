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Европарламент давно потерял реальные полномочия, считают в Совфеде 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Reuters
Европарламент давно стал организацией с большими амбициями и без реальных полномочий, предлагаемые им антироссийские меры не будут работать, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Финальный проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией, которую депутаты будут принимать на сессии 11-12 марта, приписывает Москве поддержку кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, вмешательство в демократические процессы в Европе и нарушение минских соглашений. Евродепутаты также намерены высказаться в поддержку санкций против РФ.
"Европарламент — это давно организация без полномочий, но с большими политическими амбициями. Площадка для сведения как внутриевропейских, так и международных счетов", — сказал Морозов РИА Новости в пятницу.
По его словам, "старая Европа", за исключением Великобритании, давно не диктует там политическую моду.
"А там, где Британия и Польша с примкнувшими к ним географическими карликами, там всегда много антироссийского крика. К реальным санкциям это отношения не имеет. Это просанкционный аккомпанемент", — заключил Морозов.
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Европа , В мире , Олег Морозов , ЕС , Европарламент , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
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