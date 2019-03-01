Европарламент давно потерял реальные полномочия, считают в Совфеде

Олег Морозов. Европарламент давно стал организацией с большими амбициями и без реальных полномочий, предлагаемые им антироссийские меры не будут работать, считает член международного комитета Совфеда

Финальный проект резолюции Европарламента по отношениям с Россией , которую депутаты будут принимать на сессии 11-12 марта, приписывает Москве поддержку кампании по выходу Великобритании из Евросоюза , вмешательство в демократические процессы в Европе и нарушение минских соглашений. Евродепутаты также намерены высказаться в поддержку санкций против РФ.

"Европарламент — это давно организация без полномочий, но с большими политическими амбициями. Площадка для сведения как внутриевропейских, так и международных счетов", — сказал Морозов РИА Новости в пятницу.

По его словам, "старая Европа", за исключением Великобритании, давно не диктует там политическую моду.