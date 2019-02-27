ЕС продлит санкции против украинцев 

Действие санкций Европейского союза против ряда граждан Украины заканчивается 3 марта. Представители стран, входящих в объединение, пришли к соглашению о продлении этих мер ещё на год.
Официально решение будет оформлено на предстоящей неделе, передаёт РИА Новости сообщение анонимного источника в Брюсселе.
Ограничения не позволяют людям, находящимся в списке пересекать границу Евросоюза, а также замораживают их активы на территории ЕС. Они были введены в марте 2014 года против нескольких украинцев, включая Виктора Януковича, которые могут быть причастны к растрате государственных средств страны.