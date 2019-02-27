Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС продлит санкции против украинцев 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Omar Marques/Global Look Press
Действие санкций Европейского союза против ряда граждан Украины заканчивается 3 марта. Представители стран, входящих в объединение, пришли к соглашению о продлении этих мер ещё на год.
Официально решение будет оформлено на предстоящей неделе, передаёт РИА Новости сообщение анонимного источника в Брюсселе.
Ограничения не позволяют людям, находящимся в списке пересекать границу Евросоюза, а также замораживают их активы на территории ЕС. Они были введены в марте 2014 года против нескольких украинцев, включая Виктора Януковича, которые могут быть причастны к растрате государственных средств страны.
News.ru: последние новости
Макрон намерен посетить Ирак Шотландия уверена в обретении независимости после Brexit Семья канцлера: Себастьян Курц
Европа , В мире , Украина , Виктор Янукович , ЕС , РИА Новости
Читайте также
Видео
Тело Малашенко нашли на дереве
Происшествия
Решена судьба участника дела дознавательницы из Уфы
Происшествия
Предсказана скорая катастрофа в США
Наука и техника Катастрофы
Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России
Шоу-бизнес Украина
«Пустые слова»: В Крыму ответили Порошенко
Политика
США пригрозили России
США В мире
Пока вы спали: Порошенко велел наступать
Общество
Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»
В мире США
«Поеду спасать». Сердючка высказалась о Евровидении
В мире
Опубликовано видео с места ЧП в Шереметьево
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение