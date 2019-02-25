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Макрон намерен посетить Ирак 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Французский лидер Эммануэль Макрон совершит официальный визит в Ирак в ближайшие месяцы. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с иракским президентом Бархамом Салехом.
«Наш партнёр — это иракское государство, это президент, который сегодня находится здесь, премьер-министр, с которым мы беседовали по телефону во время формирования правительства», — цитирует главу государства ТАСС.
Макрон отметил, что стабильность в республике «должна быть обеспечена с помощью выработки политического решения с участием всех сторон».
Как писал News.ru ранее, Бархам Салих может посетить Россию с официальным визитом в первой половине текущего года. Официальное приглашение поступило от российского лидера Владимира Путина, которое Салих «с радостью принял», напомнил иракский посол в РФ Хайдар Хади.
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Европа , В мире , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Ирак
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