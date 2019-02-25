Макрон намерен посетить Ирак

Французский лидер Эммануэль Макрон совершит официальный визит в Ирак в ближайшие месяцы. Об этом он сам сообщил на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с иракским президентом Бархамом Салехом.

«Наш партнёр — это иракское государство, это президент, который сегодня находится здесь, премьер-министр, с которым мы беседовали по телефону во время формирования правительства», — цитирует главу государства ТАСС.

Макрон отметил, что стабильность в республике «должна быть обеспечена с помощью выработки политического решения с участием всех сторон».