Юнкер проведет встречу с Мэй по Brexit на полях саммита ЕС — ЛАГ в Египте

"Председатель Юнкер встретится с премьером Мэй сегодня в 12:15 [13:15 мск]", — написал он.

По информации из дипломатических источников, стороны теперь изучают возможность не менять уже согласованный текст 585-страничного соглашения о выходе Великобритании из ЕС, а только доработать совместную политическую декларацию об отношениях Брюсселя и Лондона после Brexit. Она должна снять озабоченность британского парламента по поводу возможной утраты части суверенитета Великобритании над Северной Ирландией после вступления в силу соглашения о Brexit.

Мэй также уже провела ряд двусторонних встреч со своими европейскими коллегами. По сведениям агентства DPA, канцлер ФРГ Ангела Меркель и Мэй встретились на полях саммита ЕС — ЛАГ. Информации о темах беседы не приводится, однако агентство отмечает, что оба политика планировали в понедельник обсудить детали выхода Великобритании из ЕС. Мэй также встретилась с главой Евросовета Дональдом Туском и премьер-министром Италии Джузеппе Конте, про встречу с последним агентство ANSA лишь сообщило, что перед ней Мэй и Конте сыграли партию в бильярд.

Дилемма Brexit

Ранее агентство Reuters сообщило, что текст совместной политической декларации между ЕС и Великобританией о будущих отношениях, которая позволит найти решение по спорному вопросу границы Соединенного Королевства с Ирландией, будет формально одобрен на саммите ЕС, который пройдет 21-22 марта в Брюсселе. По сведениям агентства, Евросоюз до 28 февраля предоставит Мэй общие положения по новому документу, который называют "параллельной декларацией" или "интерпретационным инструментом" по "бэкстопу" — защитному механизму, призванному не допустить появления границы на острове Ирландия.

15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку с ЕС об условиях Brexit, а затем позднее одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста проекта соглашения с ЕС упоминание о "бэкстопе" и заменить его альтернативным вариантом. Чтобы вступить в силу, сделка по Brexit должна быть одобрена британскими законодателями, а также получить ратификацию всех стран ЕС. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.