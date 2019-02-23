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Парижская полиция снова применила газ против «жилетов» 

Вести.Ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: EPA
В Париже за нападение на полицейских задержаны 14 участников демонстрации "желтых жилетов". Силы правопорядка использовали против манифестантов слезоточивый газ в 16 округе Парижа, пишет ТАСС. Спецсредство было применено в ответ на бутылки и камни, которыми участники акции забрасывали полицейских.
Вечером основная масса протестующих собралась площади Трокадеро. Время от времени вспыхивают стычки с полицией.
Около четырех тысяч протестантов лозунгами поддерживают референдум по требованиям движения "желтых жилетов" и поют "Марсельезу".
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Европа , В мире , ИТАР-ТАСС
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