Парижская полиция снова применила газ против «жилетов»

В Париже за нападение на полицейских задержаны 14 участников демонстрации "желтых жилетов". Силы правопорядка использовали против манифестантов слезоточивый газ в 16 округе Парижа, пишет ТАСС . Спецсредство было применено в ответ на бутылки и камни, которыми участники акции забрасывали полицейских.

Вечером основная масса протестующих собралась площади Трокадеро. Время от времени вспыхивают стычки с полицией.

Около четырех тысяч протестантов лозунгами поддерживают референдум по требованиям движения "желтых жилетов" и поют "Марсельезу".