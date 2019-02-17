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Мэй в письме призвала консерваторов сплотиться перед брекситом 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо членам Консервативной партии, в котором призвала их сплотиться перед брекситом.
Как сообщает The Guardian, Мэй выразила в письме своё разочарование голосованием в парламенте 14 февраля, в результате которого предлагаемые правительством поправки об условиях выхода Британии из ЕС были отклонены.
Премьер призвала консерваторов «переступить через то, что нас разделяет», и отказаться от «личных предпочтений».
«Без соглашения о выходе мы рискуем, что в парламенте появится сила, которая остановит брексит полностью», — говорится в письме Мэй.
Ранее сообщалось, что Мэй намерена продолжить переговоры с Европейским союзом и добиваться внесения изменений в соглашение по брекситу.
В январе Мэй призывала британских депутатов всех партий объединиться и сосредоточиться на дальнейших решениях по выходу Британии из ЕС.
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Европа , В мире , Тереза Мэй , ЕС , Консервативная партия , Великобритания
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